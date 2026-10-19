Nacional venció 3-2 a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Nacional venció 3-2 a Deportivo Maldonado y obtuvo puntos claves en la Tabla del Clausura
Los goles del equipo de Daniel Carreño fueron convertidos por Calvo (34' y 81') y Luciano Boggio (77'). Para la visita anotaron Guillermo López Maturro (86') y Renato César (92').
Los dirigidos por Daniel Carreño llegaron a 23 puntos en la Tabla del Clausura quedando por encima de su tradicional rival que no pudo sumar ante Liverpool en su visita al Parque Alfredo Víctor Viera.
El equipo de Gabriel Di Noia quedó en la quinta ubicación con 18 unidades.
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Con gol de Tiziano Correa, Nacional venció a Central Español e igualó a Peñarol en el Clausura
El tricolor tiene siete victorias consecutivas y lleva 13 partidos sin conocer la derrota desde que asumió su técnico.
El encuentro estuvo arbitrado por Mathías de Armas, mientras que en el VAR estuvo Jonathan Fuentes.
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