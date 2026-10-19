Nacional venció 3-2 a Deportivo Maldonado y obtuvo puntos claves en la Tabla del Clausura

Nacional venció 3-2 a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño llegaron a 23 puntos en la Tabla del Clausura quedando por encima de su tradicional rival que no pudo sumar ante Liverpool en su visita al Parque Alfredo Víctor Viera.

El equipo de Gabriel Di Noia quedó en la quinta ubicación con 18 unidades.

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El tricolor tiene siete victorias consecutivas y lleva 13 partidos sin conocer la derrota desde que asumió su técnico.

El encuentro estuvo arbitrado por Mathías de Armas, mientras que en el VAR estuvo Jonathan Fuentes.