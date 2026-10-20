Fábricas Nacionales de Cerveza y el sindicato firmaron el preacuerdo que será votado el jueves en asamblea

La empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el sindicato firmaron este martes el preacuerdo que establece la relocalización de los trabajadores tras el cierre de la planta de Minas, un aumento de la producción en Montevideo y la reducción de la semana laboral.

El sindicato de FNC realizará el jueves desde las 13 horas una asamblea general nacional en el Platense Patín Club para votar el preacuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El preacuerdo abarca tres aspectos. En primer lugar, establece la relocalización de los trabajadores tras el cierre de la planta industrial de Minas. De los 59 operarios, 28 resolvieron trasladarse a la planta de Montevideo y el resto se acogerá a un mecanismo de retiro incentivado, con prejubilación y jubilación. Las prejubilaciones comenzarán a partir de los 53 a los 59 años, cuando el acuerdo anterior era de 58 a 60 años.

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El segundo punto, refiere a la sustitución de la importación de cerveza de algunas de las marcas de FNC y aumenta el volumen de producción nacional. La idea del sindicato es que las marcas de FNC sean producidas en su totalidad en Uruguay y comenzar a sustituir parte de los productos importados por la compañía.

Como parte de la restructura, la empresa había anunciado una inversión de 14 millones de dólares para habilitar una nueva línea de producción de latas en la planta de Montevideo.

El tercer aspecto, marca la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas semanales de trabajo. En principio, se aplicará un plan piloto durante dos meses en 2027 con 40 horas de trabajo sin pérdida salarial en varios sectores de la empresa.

Desde el sindicato, destacaron la eliminación de pretensión de la empresa de reducir 80 puestos laborales como parte de la reestructura.