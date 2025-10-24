Dos brasileños de 17 y 19 años fueron detenidos; Policía investiga vinculación con asesinato de adolescente en La Teja

Dos brasileños de 17 y 19 años fueron detenidos este viernes por personal del Departamento de Homicidios de la Policía por el asesinato a tiros de un adolescente de 15 años.

El ataque a tiros ocurrió en la tarde del lunes en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant, en la zona de La Teja. Pasadas las 14 horas, varias llamadas ingresaron al 911 para alertar de una moto KTM con dos ocupantes desde la que efectuaron varios disparos contra la víctima. En la escena, la Policía Científica encontró cinco vainas.

Tras las tareas de análisis y vigilancia, el Departamento de Homicidios realizó un operativo próximo a las 3 de la madrugada de este viernes en Pedro Bauzá y La Aurora en la zona de Pueblo Victoria.

Los avances en la investigación del caso y los indicios con los que cuenta la Policía hasta el momento llevaron a la Policía a presumir que los brasileños estarían vinculados al homicidio del adolescente. La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, está a cargo de la indagatoria.

