"Ambiente de trabajo hostil"

Denuncian "prácticas antisindicales" y "acciones hostiles en el MGAP; piden intervención de COFE y Dinatra

Sindicato afirma que desde las autoridades no han firmado "acuerdo negociado con el Subsecretario por diferencias internas con el Ministro".

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (AFGAP) denunció en un comunicado “prácticas antisindicales y violación a la negociación colectiva”. Piden que intervenga la Condeferación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra).

Señala que se han dado “una serie de acciones inaceptables” en el MGAP y que se incumple con principios de la negociación colectiva y libertad sindical.

Hablan de “un ambiente de trabajo hostil” y “comportamiento errático” que atenta contra los acuerdos.

“Desde la instalación de la bipartita con la nueva administración, AFGAP ha trabajado en un pre acuerdo bipartito firmado en acta del día 5 de agosto y aprobado por unanimidad en su Asamblea el día 8 de agosto. Al día de la fecha, la administración no concretó la firma del acuerdo negociado con el Subsecretario por diferencias internas con el Ministro”, aseguran.

El acuerdo es para “resolver irregular dispersión salarial y poner fin a prácticas clientelares de asignación discrecional de partidas salariales y encargaturas a dedo, fuente de discriminación y acoso laboral institucionalizado por décadas y en conocimiento de todos los gobiernos”.

Aseguran que se agravó la situación por “acciones hostiles” desde la Dirección General del Ministerio.

