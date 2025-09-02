Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"

El proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal que presentó el gobierno en el Parlamento incorpora partidas para canastas menstruales , destinadas a mujeres beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ).

Juan Martín Fernández, director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, señaló que con esto "se atiende una demanda histórica".

"Es una ley que se votó en el período pasado y todavía no se había implementado, no se había ejecutado, y que nosotros ni bien llegamos al Ministerio empezamos a evaluar cómo diseñarla, cómo apoyarla, y le ubicamos un lugar en el Presupuesto, y es una prestación destinada a los hogares más pobres del país, a las mujeres entre 12 y 50 años, que reciben Tarjeta Uruguay Social y que a través de esta tendrán este refuerzo", explicó.

Mariela y Laura son mujeres en situación de calle y cuentan cómo es menstruar en ese contexto.

"Es horrible no tener acceso a veces a un adherente o no tener acceso para comprártelo, es complicado. He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado", dijo Mariela.

"Cuando estamos en situación de calle, es un problema para nosotras, que tenemos que pedir permiso para entrar a un baño, a veces nos dejan entrar, a veces no. A veces no tenemos toallas, entonces tenés que conseguir un trapo y ponértelo ahí para que no te manche la ropa", contó Laura.

Alejandra, colaboradora del Centro Alero, dijo que es una problemática para "las gurisas que están desarrollándose y que a veces no tienen las mamás para comprarles, porque no requieren el dinero para ello. Se sienten desprotegidas totalmente". Remarcó la necesidad de que accedan a toallitas higiénicas y adherentes.