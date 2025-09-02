RECIBÍ EL NEWSLETTER
Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"

El proyecto de Presupuesto del gobierno incluye partidas para canastas higiénicas destinadas a beneficiarias del Mides. Es para implementar ley votada en el período pasado.

El proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal que presentó el gobierno en el Parlamento incorpora partidas para canastas menstruales, destinadas a mujeres beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides).

Juan Martín Fernández, director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, señaló que con esto "se atiende una demanda histórica".

"Es una ley que se votó en el período pasado y todavía no se había implementado, no se había ejecutado, y que nosotros ni bien llegamos al Ministerio empezamos a evaluar cómo diseñarla, cómo apoyarla, y le ubicamos un lugar en el Presupuesto, y es una prestación destinada a los hogares más pobres del país, a las mujeres entre 12 y 50 años, que reciben Tarjeta Uruguay Social y que a través de esta tendrán este refuerzo", explicó.

Mariela y Laura son mujeres en situación de calle y cuentan cómo es menstruar en ese contexto.

"Es horrible no tener acceso a veces a un adherente o no tener acceso para comprártelo, es complicado. He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado", dijo Mariela.

"Cuando estamos en situación de calle, es un problema para nosotras, que tenemos que pedir permiso para entrar a un baño, a veces nos dejan entrar, a veces no. A veces no tenemos toallas, entonces tenés que conseguir un trapo y ponértelo ahí para que no te manche la ropa", contó Laura.

Alejandra, colaboradora del Centro Alero, dijo que es una problemática para "las gurisas que están desarrollándose y que a veces no tienen las mamás para comprarles, porque no requieren el dinero para ello. Se sienten desprotegidas totalmente". Remarcó la necesidad de que accedan a toallitas higiénicas y adherentes.

MIDES CANASTA
