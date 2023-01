Denuncian a operador turístico informal por vender paquetes al exterior y no cumplir con clientes

El Ministerio de Turismo recibió tres denuncias en los últimos días contra un operador turístico informal que vendió paquetes al exterior y que no está cumpliendo con lo vendido.

Según confirmó a Subrayado el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio, el denunciado no estaba registrado en el ministerio.

Ante las denuncias recibidas, la cartera dispuso acciones urgentes y realizó una primera inspección en la dirección que disponía de la empresa o del operador, y no encontraron a nadie y el lugar estaba vacío.

Monzeglio explicó que corresponde hacer nuevas inspecciones antes de tomar otras medidas, y reiteró la recomendación de adquirir pasajes y paquetes con operadores turísticos registrados en el ministerio. Esa información está disponible en la web de la secretaría de Estado.

El denunciado, de iniciales S.R.S. de 30 años, tiene una notificación amarilla de Interpol porque fue denunciado como ausente por sus familiares.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que la Policía trabajan sobre varias denuncias, pero aún no están unificadas en una causa, por lo que aún Fiscalía emitió orden de detención.

Romina Moreira, que pretendía viajar con su familia en febrero a Brasil, es una de las damnificadas y habló con Subrayado. Eligió ese operador informal basada en la experiencia de su padre, que viajó el año pasado sin problemas. En 2022, decidió coordinar un paquete turístico para cuatro mayores y un menor a Florianópolis, y en diciembre realizó el pago por transferencia bancaria.

La alerta se encendió el viernes cuando un amigo de la familia, que viajaba este martes a Río de Janeiro, intentó comunicarse con el operador para obtener los vouchers, pero no obtuvo respuesta. Ellos tampoco pudieron contactarse y el sábado realizaron la denuncia.

Romina manifestó su indignación e impotencia por lo ocurrido. Contó a Subrayado que publicó una foto del hombre denunciado en redes sociales y de 20 a 25 personas damnificadas se contactaron con ella.

Aseguró que hay damnificados de Salto, Bella Unión y Montevideo, con viajes a Colombia y Brasil en febrero y a Punta Cana en mayo, también a México y Argentina. Está el caso de una familia que pagó 16.000 dólares por un paquete turístico.

Romina aguarda una respuesta del Ministerio de Turismo tras la denuncia. No cree que pueda recuperar el dinero pagado, porque el operador, por ser informal, no estaba registrado ante el ministerio y por consiguiente no tenía seguro, pero espera que se haga justicia.