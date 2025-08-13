RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREOCUPA DESTINO DE OBJETOS

Denuncian faltante de piezas de valor del Museo Histórico de Salto; director de Cultura habló de "desmantelamiento"

El director de Cultura, Pablo Bonet, trabaja en una investigación interna para determinar qué objetos faltan para poder establecer su destino. No descarta elevar denuncia penal.

museo-historico-salto

El director de Cultura de la Intendencia de Salto, Pablo Bonet, denunció el faltante de varios objetos de valor del Museo Histórico del departamento. El jerarca trabaja en una investigación interna para determinar la cantidad de bienes cuyo destino se desconoce y eventualmente formalizar una denuncia penal sobre el caso.

Bonet recordó que la casona fue donada por la familia del escritor Enrique Amorim para que se creara un museo en el lugar y que muchas familias del departamento donaron objetos de valor afectivo y material. El museo contaba con piezas de alto valor histórico para el acervo cultural y patrimonial del departamento.

Ahora, las nuevas autoridades revisan la documentación para establecer quiénes donaron y qué, para así poder determinar el destino que se le pudo haber dado a las piezas faltantes, que no fueron ubicadas en ninguna dependencia de la comuna salteña.

brecha de precios entre salto y concordia crecio a 26,4%, pero algunos productos registraron diferencia de casi 200%
Seguí leyendo

Brecha de precios entre Salto y Concordia creció a 26,4%, pero algunos productos registraron diferencia de casi 200%

"Quienes integramos las direcciones de la intendencia tenemos la obligación constitucional de investigar e informar a la Justicia si consideramos que puede haber algún delito, o sea, un robo, una falta, alguna pérdida, algún problema de gestión severo que haya llevado a eso", afirmó Bonet y habló de desmantelamiento.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
de canelones a montevideo

La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal

Te puede interesar

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos video
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos
Entendemos que la legítima defensa es prístina, dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

"Entendemos que la legítima defensa es prístina", dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo
Quedó conformada una preinvestigadora en Diputados por la compra de la estancia María Dolores
parlamento

Quedó conformada una preinvestigadora en Diputados por la compra de la estancia María Dolores

Dejá tu comentario