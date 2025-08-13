Denuncian faltante de piezas de valor del Museo Histórico de Salto; director de Cultura habló de "desmantelamiento"

El director de Cultura de la Intendencia de Salto, Pablo Bonet, denunció el faltante de varios objetos de valor del Museo Histórico del departamento. El jerarca trabaja en una investigación interna para determinar la cantidad de bienes cuyo destino se desconoce y eventualmente formalizar una denuncia penal sobre el caso.

Bonet recordó que la casona fue donada por la familia del escritor Enrique Amorim para que se creara un museo en el lugar y que muchas familias del departamento donaron objetos de valor afectivo y material. El museo contaba con piezas de alto valor histórico para el acervo cultural y patrimonial del departamento.

Ahora, las nuevas autoridades revisan la documentación para establecer quiénes donaron y qué, para así poder determinar el destino que se le pudo haber dado a las piezas faltantes, que no fueron ubicadas en ninguna dependencia de la comuna salteña.

"Quienes integramos las direcciones de la intendencia tenemos la obligación constitucional de investigar e informar a la Justicia si consideramos que puede haber algún delito, o sea, un robo, una falta, alguna pérdida, algún problema de gestión severo que haya llevado a eso", afirmó Bonet y habló de desmantelamiento.

Temas de la nota Salto

denuncia