Bomberos evacuaron un hogar de INAU en el barrio Bella Vista, por una fuga de gas.
Fuga de gas en un hogar de INAU llevó a la evacuación de 15 personas; trabajan en el lugar
No hay personas lesionadas ni intoxicadas. Trabajan en el lugar Bomberos, Policía y compañía de gas para detectar el lugar de la pérdida.
En la tarde de este lunes, sobre las 18:00 horas, la empresa Montevideo Gas revisaba la zona, luego de una denuncia por fuerte olor que derivó en la evacuación del lugar. También hay presencia policial.
El hogar está ubicado en Agraciada y San Fructuoso. Al momento de la evacuación había unas 15 personas, entre menores y adultos. No hay lesionados ni intoxicados.
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