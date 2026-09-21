RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO BELLA VISTA

Fuga de gas en un hogar de INAU llevó a la evacuación de 15 personas; trabajan en el lugar

No hay personas lesionadas ni intoxicadas. Trabajan en el lugar Bomberos, Policía y compañía de gas para detectar el lugar de la pérdida.

evacuacion-hogar-inau

Bomberos evacuaron un hogar de INAU en el barrio Bella Vista, por una fuga de gas.

En la tarde de este lunes, sobre las 18:00 horas, la empresa Montevideo Gas revisaba la zona, luego de una denuncia por fuerte olor que derivó en la evacuación del lugar. También hay presencia policial.

El hogar está ubicado en Agraciada y San Fructuoso. Al momento de la evacuación había unas 15 personas, entre menores y adultos. No hay lesionados ni intoxicados.

murio un hombre tras ser atacado por un enjambre de abejas en soriano mientras trabajaba en el campo
Seguí leyendo

Murió un hombre tras ser atacado por un enjambre de abejas en Soriano mientras trabajaba en el campo

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
Puente internacional

Incautaron USD 190.000, $43.000 y más de 2 millones de pesos argentinos a un conductor en el puente San Martín
CANAL 10

El juego ya empezó en Gran Hermano Uruguay: hay tres aspirantes en la casa y una se irá el martes; los detalles
DESDE LAS 21:15

Comenzó Gran Hermano Uruguay; es la 71ª adaptación del reality televisivo más exitoso del mundo

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Archivo. video
comunicado

"Es insostenible": cámaras empresariales advierten por la "gravedad" del conflicto en el puerto
Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
MANO A MANO EN ESTADOS UNIDOS

Orsi se reunió con Lula da Silva en Nueva York: "Un referente en la construcción de una región con más integración"
Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
VIENTO SOSTENIDO DE 40-60 km/h

Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h

Dejá tu comentario