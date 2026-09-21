Fuga de gas en un hogar de INAU llevó a la evacuación de 15 personas; trabajan en el lugar

Bomberos evacuaron un hogar de INAU en el barrio Bella Vista, por una fuga de gas.

En la tarde de este lunes, sobre las 18:00 horas, la empresa Montevideo Gas revisaba la zona, luego de una denuncia por fuerte olor que derivó en la evacuación del lugar. También hay presencia policial.

El hogar está ubicado en Agraciada y San Fructuoso. Al momento de la evacuación había unas 15 personas, entre menores y adultos. No hay lesionados ni intoxicados.

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