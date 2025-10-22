Conductor alcoholizado chocó su camioneta con un auto en la ruta 21 de Soriano

El conductor de una camioneta, de 56 años de edad, circulaba alcoholizado por la ruta 21 de Soriano, cuando al llegar al kilómetro 346 se cruza de senda y choca un auto que lo hacía en sentido contrario.

Según informa Policía Caminera, el conductor de la camioneta tenía 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo a la espirometría realizada en el lugar.

En el auto impactado por la camioneta viajaban tres personas, una de 55 años y otras dos de 58; todas sin lesiones de entidad.

El conductor de la camioneta, que provocó el choque según el informe de Caminera, tampoco sufrió lesiones graves.

