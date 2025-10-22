El conductor de una camioneta, de 56 años de edad, circulaba alcoholizado por la ruta 21 de Soriano, cuando al llegar al kilómetro 346 se cruza de senda y choca un auto que lo hacía en sentido contrario.
Conductor alcoholizado chocó su camioneta con un auto en la ruta 21 de Soriano
El conductor alcoholizado se cruzó de senda y chocó su camioneta contra un auto que venía en sentido contrario, en la ruta 21 de Soriano. Tenía 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre.
Según informa Policía Caminera, el conductor de la camioneta tenía 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo a la espirometría realizada en el lugar.
En el auto impactado por la camioneta viajaban tres personas, una de 55 años y otras dos de 58; todas sin lesiones de entidad.
El conductor de la camioneta, que provocó el choque según el informe de Caminera, tampoco sufrió lesiones graves.
