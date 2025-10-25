Advertencia amarilla para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes

Desde la hora 9 de este sábado rige para gran parte del país una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, que solo exceptúa al norte y noroeste, (ver mapa).

“Un sistema frontal afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Estas condiciones podrían generar reducción temporal de la visibilidad, acompañada de rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe de Meteorología.