Advertencia amarilla para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes

Desde la hora 9 de este sábado rige para gran parte del país una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, que solo exceptúa al norte y noroeste, (ver mapa).
La advertencia amarilla del Inumet rige para casi todo el país, a excepción del norte y noroeste. Es por la persistencia de lluvias abundantes. Poca visibilidad y vientos fuertes.
“Un sistema frontal afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Estas condiciones podrían generar reducción temporal de la visibilidad, acompañada de rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe de Meteorología.
