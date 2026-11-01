Denuncian que la Policía allanó una casa equivocada en Rocha: la víctima fue una mujer de 70 años

Policías allanaron por error una vivienda en el balneario Costa Azul, próximo a La Paloma, en Rocha. En el lugar encontraron a una mujer de 70 años que no había escuchado el llamado de los efectivos, por lo que derribaron la puerta para ingresar.

El procedimiento fue realizado el jueves de tarde por una unidad policial de Delitos Complejos de Maldonado, que había pedido apoyo a la Jefatura de Policía de Rocha para hacer el allanamiento.

Los investigadores buscaban la vivienda para avanzar en una investigación contra una organización delictiva dedicada a las estafas, originaria de Maldonado y con ramificaciones en Rocha.

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Sin embargo, los policías ingresaron a la casa equivocada. Debían allanar una vivienda roja, pero entraron a la contigua, que es amarilla. Las dos propiedades están ubicadas en un mismo padrón. La casa que debía ser allanada, actualmente roja, había sido amarilla anteriormente, mientras que la vivienda donde ingresaron los efectivos también había tenido ese color, según supo Subrayado.

La organización investigada habría cometido estafas por un millón y medio de dólares. Por este caso ya hay personas imputadas.