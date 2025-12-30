RECIBÍ EL NEWSLETTER
Denuncia anónima permitió cerrar una boca de drogas en Maldonado; hay un delincuente detenido

Durante un allanamiento la Policía incautó objetos que habían sido robados en un balneario rochense.

El domingo la Policía de Maldonado recibió una denuncia anónima sobre que se estaban acopiando armas y drogas en un apartamento ubicado en la avenida Líber Seregni, en la ciudad de Maldonado.

La Brigada Departamental Antidrogas ya venía analizando esa situación, pero la denuncia anónima aportó datos claves que permitieron realizar más tareas de inteligencia y, este lunes, al otro día de recibida la denuncia, los policías allanaron dos apartamentos con apoyo de la Guardia Republicana.

Allí detuvieron a un hombre de 44 años, con antecedentes penales. En los apartamentos incautaron un arma larga, una pistola Taurus, otra de aire comprimido, municiones, cocaína y marihuana, balanzas de precisión, dinero y celulares.

Esta persona tenía también objetos que habían sido denunciados como robados en el balneario Los Caracoles en Rocha. Se le incautó un telescopio, una sierra, cajas de herramientas, una bomba de agua, dos generadores, una heladera, una cocina, un microondas, un kayak, garrafas, aspiradoras, cuadros, entre otros objetos que habían sido hurtados.

Este martes el delincuente está a disposición de la Fiscalía e irá a juzgado.

Tras este procedimiento, la Policía exhorta a la población a denunciar y aportar información sobre bocas de ventas de drogas de forma anónima al 0800 2121.

