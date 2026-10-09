El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó que en el plan Más Barrio está contemplado la demolición de viviendas en Cerro Norte.
Demolerán viviendas en Cerro Norte para ensanchar calles en el marco del plan Más Barrio, dijo Sánchez
El secretario de Presidencia se refirió también al sistema de Bukele ante la inseguridad en El Salvador y aseguró que no será aplicado en Uruguay.
"Naturalmente, las viviendas de Cerro Norte, que son muy precarias, recordarán todos ustedes que fueron provisorias, de la década del 70, y quedaron hasta el día de hoy, lo que hay son sendas: no entra una ambulancia, no entra un patrullero. Por tanto, parte del proyecto urbano es abrir calles. Significará ensanchar esas sendas y eso va a implicar derribar algunas de las viviendas", explicó, en rueda de prensa durante su visita a Las Piedras.
Los propietarios de las viviendas demolidas van a ser realojadas.
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Ahora están en la instancia de hacer llamado a licitación para empresas constructoras, para presentar el proyecto.
También se refirió a la política de seguridad que aplica el gobierno de Bukele en El Salvador y lo que pasa en Uruguay: "No podemos comparar", aseguró y dijo que en el país se debe "aplicar una política diferente, con más policías, más cámaras, equipamiento".
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