Demolerán viviendas en Cerro Norte para ensanchar calles en el marco del plan Más Barrio, dijo Sánchez

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó que en el plan Más Barrio está contemplado la demolición de viviendas en Cerro Norte.

"Naturalmente, las viviendas de Cerro Norte, que son muy precarias, recordarán todos ustedes que fueron provisorias, de la década del 70, y quedaron hasta el día de hoy, lo que hay son sendas: no entra una ambulancia, no entra un patrullero. Por tanto, parte del proyecto urbano es abrir calles. Significará ensanchar esas sendas y eso va a implicar derribar algunas de las viviendas", explicó, en rueda de prensa durante su visita a Las Piedras.

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Ahora están en la instancia de hacer llamado a licitación para empresas constructoras, para presentar el proyecto.

También se refirió a la política de seguridad que aplica el gobierno de Bukele en El Salvador y lo que pasa en Uruguay: "No podemos comparar", aseguró y dijo que en el país se debe "aplicar una política diferente, con más policías, más cámaras, equipamiento".