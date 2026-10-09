RECIBÍ EL NEWSLETTER
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

Demolerán viviendas en Cerro Norte para ensanchar calles en el marco del plan Más Barrio, dijo Sánchez

El secretario de Presidencia se refirió también al sistema de Bukele ante la inseguridad en El Salvador y aseguró que no será aplicado en Uruguay.

viviendas-cerro-norte

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó que en el plan Más Barrio está contemplado la demolición de viviendas en Cerro Norte.

"Naturalmente, las viviendas de Cerro Norte, que son muy precarias, recordarán todos ustedes que fueron provisorias, de la década del 70, y quedaron hasta el día de hoy, lo que hay son sendas: no entra una ambulancia, no entra un patrullero. Por tanto, parte del proyecto urbano es abrir calles. Significará ensanchar esas sendas y eso va a implicar derribar algunas de las viviendas", explicó, en rueda de prensa durante su visita a Las Piedras.

Los propietarios de las viviendas demolidas van a ser realojadas.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Dos detenidos tras allanamiento en Cerro Norte; estaban requeridos por un homicidio de principios de mes

Ahora están en la instancia de hacer llamado a licitación para empresas constructoras, para presentar el proyecto.

También se refirió a la política de seguridad que aplica el gobierno de Bukele en El Salvador y lo que pasa en Uruguay: "No podemos comparar", aseguró y dijo que en el país se debe "aplicar una política diferente, con más policías, más cámaras, equipamiento".

Temas de la nota

Lo más visto

video
NIÑO GODZILLA

Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchas complicaciones"
EN MELILLA

Una ex policía mató a un rapiñero que intentó robar a uno de sus empleados en la puerta de su casa
POR EL PLAZO DE 180 DÍAS

Prisión preventiva para un hombre que intentó abusar sexualmente de una compañera de trabajo
HOGAR CASA DEL SOL

Niña de 11 años, que estaba ingresada en hogar de INAU, está internada en el Pereira Rossell tras intento de suicidio
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares

Te puede interesar

Terremoto en Panamá. 
NO HAY REGISTRO DE URUGUAYOS AFECTADOS

Orsi contactó a presidente de Panamá y puso a disposición ayuda tras terremoto que se registró este viernes
Demolerán viviendas en Cerro Norte para ensanchar calles en el marco del plan Más Barrio, dijo Sánchez video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

Demolerán viviendas en Cerro Norte para ensanchar calles en el marco del plan Más Barrio, dijo Sánchez
Gobierno aprobó creación del Sistema de Alerta Temprana por celular para eventos climáticos y Alertas Amber
OPERATIVO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

Gobierno aprobó creación del Sistema de Alerta Temprana por celular para eventos climáticos y Alertas Amber

Dejá tu comentario