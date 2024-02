Demasi entiende que cambios en programa de Historia provocan "baja de la calidad de la enseñanza"

El historiador entiende que los nuevos términos intentan amortiguar las realidades de la dictadura y equipararla con la acción de los tupamaros "y darle una justificación", apuntó.

Consultado por Subrayado por qué no es posible esa equiparación, Demasi explicó que el estatuto de Roma establece que son los Estados los que cometen violaciones a los derechos humanos y no las personas. "Una banda de delincuentes no viola los derechos humanos cuando viola y mata a una persona, comete un delito", indicó.

Para Demasi, en Uruguay la dictadura y el terrorismo de Estado no están vinculados ya que la violación de derechos humanos es anterior.

En cuanto a los cambios que pueden llegar a ocurrir en el aula, el historiador piensa que el dictado de un curso va más allá de un discurso, "pero echa una especie de amenaza velada sobre los docentes", expresó. Y agregó: "Esto puede tener como resultado una baja de la calidad de la enseñanza".