Delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de UTE y coparon una vivienda: "Estaban fuera de sí"

En diálogo con Subrayado, la víctima de 68 años contó a Subrayado que los dos hombres le dijeron que estaban allí por una denuncia y que por eso los hizo pasar.

“Muy agresivos me ataron, me amordazaron, yo vivo con mi madre, y me llevaron todo lo que había. No había más nada, había 10 mil pesos”, relató. También contó que lo golpearon.

“Estaban fuera de sí, no era normal. Tiraron todo, destrozaron todo”, agregó.

Dijo que su madre está “con un estado de nervios” por lo ocurrido.