Advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes: el detalle

Foto: archivo FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el norte del país.

Está previsto que rija hasta las 17:20 horas o que sea actualizada antes por cambios significativos.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", dice el comunicado de Inumet.

Principales localidades bajo advertencia: Artigas: Todo el departamento. Rivera: Lagos del Norte y Masoller. Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey. image

Temas de la nota advertencia

tormentas

lluvias