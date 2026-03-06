RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes: el detalle

Inumet prevé intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes, caída de granizo y rachas de vientos fuertes para tres departamentos.

Foto: archivo FocoUy

Está previsto que rija hasta las 17:20 horas o que sea actualizada antes por cambios significativos.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", dice el comunicado de Inumet.

anuncian despidos de 125 trabajadores en ucm; este viernes hay asamblea del sindicato
Anuncian despidos de 125 trabajadores en UCM; este viernes hay asamblea del sindicato

Principales localidades bajo advertencia:

Artigas: Todo el departamento.

Rivera: Lagos del Norte y Masoller.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

image
Temas de la nota

