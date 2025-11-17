La policlínica Ruben Misurraco, ubicada en el barrio montevideano Marconi, fue robada este fin de semana. Delincuentes escaparon con contadores de agua, de luz, equipos de aire acondicionado y refrigeración, dijo a Subrayado el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira.
Delincuentes robaron en una policlínica en Marconi y falta de equipamiento obligó a cerrar sus puertas
Los delincuentes robaron contadores de agua, de luz, equipos de aire acondicionado y refrigeración, dijo a Subrayado el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.
El local, que se ubica en Aparicio Saravia esquina Enrique Castro, permanece cerrado porque, sin ese equipamiento, sin luz y sin agua, no puede funcionar de forma adecuada, señaló el dirigente.
El sindicato pide a las autoridades que destinen hacia allí guardias de seguridad. "Ya hemos sufrido varios robos y eso inhabilita la policlínica por unos cuantos días", expresó Pereira.
Los fines de semana ya se encuentra cerrada la policlínica "porque no es el primer robo", insistió. Han ocurrido "hechos de violencia y situaciones complejas", denunció.
