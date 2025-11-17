RECIBÍ EL NEWSLETTER
piden guardia de seguridad

Delincuentes robaron en una policlínica en Marconi y falta de equipamiento obligó a cerrar sus puertas

Los delincuentes robaron contadores de agua, de luz, equipos de aire acondicionado y refrigeración, dijo a Subrayado el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Martín Pereira, presidente de FFSP.

Policlínica Ruben Misurraco (ASSE) en Marconi, Montevideo.

Policlínica Ruben Misurraco (ASSE) en Marconi, Montevideo.

La policlínica Ruben Misurraco, ubicada en el barrio montevideano Marconi, fue robada este fin de semana. Delincuentes escaparon con contadores de agua, de luz, equipos de aire acondicionado y refrigeración, dijo a Subrayado el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira.

El local, que se ubica en Aparicio Saravia esquina Enrique Castro, permanece cerrado porque, sin ese equipamiento, sin luz y sin agua, no puede funcionar de forma adecuada, señaló el dirigente.

El sindicato pide a las autoridades que destinen hacia allí guardias de seguridad. "Ya hemos sufrido varios robos y eso inhabilita la policlínica por unos cuantos días", expresó Pereira.

Foto: Subrayado. La empresa cerró el 22 de agosto de 2022.
Seguí leyendo

Dueño de Transhotel fue condenado a 24 meses de libertad a prueba tras el cierre de la agencia en 2022

Los fines de semana ya se encuentra cerrada la policlínica "porque no es el primer robo", insistió. Han ocurrido "hechos de violencia y situaciones complejas", denunció.

Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones

Te puede interesar

Alejandro Sánchez sobre Cardama: Se está conversando con la empresa que ha presentado algunos descargos video
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

Alejandro Sánchez sobre Cardama: "Se está conversando con la empresa" que "ha presentado algunos descargos"
Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado video
MINISTRA DE DEFENSA

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado
Segundo choque en el día en Julio Herrera y Obes y Paysandú involucró a dos vehículos y un motocarro
VECINOS PIDEN SEMÁFOROS

Segundo choque en el día en Julio Herrera y Obes y Paysandú involucró a dos vehículos y un motocarro

Dejá tu comentario