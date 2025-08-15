Delincuentes robaron una moto de la Policía en Flor de Maroñas y no aparece

En la tardenoche del miércoles, delincuentes les robaron una moto a policías que fueron por un procedimiento al barrio Flor de Maroñas .

Fue en Juana Manso esquina Santiago Arrieta. Había disturbios en el lugar y los primeros en llegar fueron dos policías del GIR (Grupo de Intervención Rápida).

Según información del caso a la que accedió Subrayado, cuando uno de los funcionarios iba a hacer una detención, varias personas agarraron el vehículo y se lo llevaron.

Hasta este viernes la moto no ha aparecido, y no hay personas detenidas. Al respecto habló el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, quien dijo que inició una investigación de urgencia. Al mismo tiempo, sumó, se busca dar con los responsables e incautar la moto.

La investigación está a cargo de investigadores de la Zona Operacional II.