RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Delincuentes robaron una moto de la Policía en Flor de Maroñas y no aparece

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, dijo que inició una investigación de urgencia, al tiempo que los investigadores buscan dar con la moto y los responsables.

Pablo Lotito, jefe de Policía de Montevideo.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

En la tardenoche del miércoles, delincuentes les robaron una moto a policías que fueron por un procedimiento al barrio Flor de Maroñas.

Fue en Juana Manso esquina Santiago Arrieta. Había disturbios en el lugar y los primeros en llegar fueron dos policías del GIR (Grupo de Intervención Rápida).

Según información del caso a la que accedió Subrayado, cuando uno de los funcionarios iba a hacer una detención, varias personas agarraron el vehículo y se lo llevaron.

Fotos: Ministerio del Interior. Dos delincuentes fueron a prisión.
Seguí leyendo

La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal

Hasta este viernes la moto no ha aparecido, y no hay personas detenidas. Al respecto habló el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, quien dijo que inició una investigación de urgencia. Al mismo tiempo, sumó, se busca dar con los responsables e incautar la moto.

La investigación está a cargo de investigadores de la Zona Operacional II.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero
TRANQUERAS

Mataron a un hombre de 26 años y le prendieron fuego la casa: ocurrió en el departamento de Rivera
CASI 80 DÍAS SIN SALIR AL MAR

Sindicato pesquero resolvió aprobar la última propuesta del Poder Ejecutivo para buscar una salida al conflicto

Te puede interesar

Foto: Subrayado. video
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
Nicolás Viera y Sebastián Da Silva. Fotos: FocoUy video
DIÁLOGO EN RADIO

Sebastián Da silva llamó a una radio cuando hablaba Nicolás Viera: "La verdad, loco, que te pido disculpas"
Fernando Pereira en Arriba Gente, 15 de agosto.  video
PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira: "El Partido Nacional debería llamar a Da Silva y decirle que así no se puede trabajar más en el Parlamento"

Dejá tu comentario