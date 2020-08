El hecho ocurrió próximo a las nueve de la mañana en Ciudad Rodríguez. William Algarete contó en Subrayado que al llegar a su casa se dio cuenta que la camioneta Toyota no estaba en un galpón. "Le pregunté a mi señora si la había usado y me dijo que no".

Luego de realizar la denuncia correspondiente, la esposa de Algarete encontró el desorden dentro de su casa y constató que le habían robado dos mil municiones, entre balas y cartuchos de diferente y cinco armas de poder.

"No he podido comunicarme con le Jefe de policía, y no se nada de nada" agregó.

Robo Armería

Asimismo, de una armería ubicada en la capital de San José se llevaron tres armas de fuego y cuatro pistolas de aire comprimido. Estiman que los daños rondan los ocho mil dólares.

El dueño de la Armería Alejandro Caraballo relató a Subrayado que ingresaron por la puerta, tras romper la reja de entrada. "Yo sentía que era como una maceta que estaba rompiendo una pared" contó.