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Hay un detenido

Allanaron casas en La Blanqueada por disparos: Policía incautó armas y drogas

El procedimiento terminó con un detenido, además de armas y drogas incautadas.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional II estaban tras los pasos de personas que el pasado 20 de abril dispararon varias veces contra una vivienda ubicada en Jaime Cibils y Susviela Guarch, en el barrio La Blanqueada.

Tras los trabajos de análisis e inteligencia lograron identificar a quienes presuntamente dispararon y ubicaron dos casas que este jueves fueron allanadas con apoyo de la Unatem.

Los policías iban tras los autores y en busca de armas, pero también encontraron con droga.

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En una de las casas allanadas, también en La Blanqueada, registraron a siete personas e incautaron un revólver calibre 22 que estaba debajo de una cama, y estaba cargada con 9 cartuchos.

También incautaron seis celulares para periciar, dos consolas de juegos, vestimenta, dos bicicletas y una televisión.

En la segunda casa allanada por los disparos, ubicada en Piedras Blancas, encontraron una pistola, una mochila con medio ladrillo de pasta base, envoltorios de cocaína y marihuana, dos celulares y un vehículo. Por la droga incautada se dio cuenta a la Brigada Departamental Antidrogas.

En esa vivienda fue detenido un hombre que tiene antecedentes por porte de arma en lugares públicos.

La investigación sobre los disparos, las armas y las drogas incautadas aún continúa.

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