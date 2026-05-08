Allanaron casas en La Blanqueada por disparos: Policía incautó armas y drogas

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional II estaban tras los pasos de personas que el pasado 20 de abril dispararon varias veces contra una vivienda ubicada en Jaime Cibils y Susviela Guarch, en el barrio La Blanqueada.

Tras los trabajos de análisis e inteligencia lograron identificar a quienes presuntamente dispararon y ubicaron dos casas que este jueves fueron allanadas con apoyo de la Unatem.

Los policías iban tras los autores y en busca de armas, pero también encontraron con droga.

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En una de las casas allanadas, también en La Blanqueada, registraron a siete personas e incautaron un revólver calibre 22 que estaba debajo de una cama, y estaba cargada con 9 cartuchos.

También incautaron seis celulares para periciar, dos consolas de juegos, vestimenta, dos bicicletas y una televisión.

En la segunda casa allanada por los disparos, ubicada en Piedras Blancas, encontraron una pistola, una mochila con medio ladrillo de pasta base, envoltorios de cocaína y marihuana, dos celulares y un vehículo. Por la droga incautada se dio cuenta a la Brigada Departamental Antidrogas.

En esa vivienda fue detenido un hombre que tiene antecedentes por porte de arma en lugares públicos.

La investigación sobre los disparos, las armas y las drogas incautadas aún continúa.