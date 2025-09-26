Cuatro delincuentes que robaban motos y las llevaban siempre a Piedras Blancas fueron condenados y enviados a prisión

Algunas de las motos robadas por los cuatro delincuentes ahora condenados.

Cuatro delincuentes (tres hombres y una mujer) que se dedicaban a robar motos y que siempre las llevaban a Piedras Blancas , fueron detenidos y condenados con penas de prisión . Según información en poder de la Policía cometieron más 10 robos de motos.

El área de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores empezó a investigar la maniobra en los primeros días de setiembre y el miércoles de esta semana, ya con información sobre dónde podían estar los delincuentes y los vehículos, hicieron cuatro allanamientos en Piedras Blancas.

Allí los policías encontraron una moto Baccio y una Zanella Sapucai que fueron incautadas. Esos vehículos se habían utilizado para cometer varios hurtos de otras motos, según la investigación de la Brigada.

A su vez, encontraron otra Zanella Sapucai sin matrícula que estaba reportada como robada del día anterior al allanamiento.

Las cuatro personas detenidas tienen más de 10 hurtos de motos marca Yumbo, Baccio y Zanella que no fueron encontradas en los cuatro allanamientos y que siguen requeridas por hurto.

Los detenidos son tres hombres de 19, 22 y 28 años, y una mujer de 27 años. Los robos de motos siempre lo hacían de a dos, como quedó registrado en un video de uno de los tantos hurtos cometido en el Centro de Montevideo.

Durante los allanamientos incautaron como evidencia ropa utilizada en los robos, tres cartuchos calibre 22 y 9 milímetros, celulares y documentación útil para la investigación.

Todo fue puesto a disposición de la Justicia, que en las últimas horas condenó a los cuatro ladrones de motos.

El hombre de 22 años, que ya tenía dos antecedentes penales, el último por hurto, fue condenado a un año y medio de prisión por cinco delitos de hurto agravados.

La mujer de 27 años y el joven de 19 años, ambos sin antecedentes penales, fueron a prisión por un año y un mes por dos delitos de hurto agravados.

El cuarto detenido, un hombre de 28 años con antecedente por hurto de marzo de 2024, volvió a prisión por un año y un mes por un delito de hurto agravado.