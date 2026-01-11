Delincuentes rapiñaron a un policía de particular en la zona de Piedras Blancas; investigan si joven herido está vinculado

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular este domingo pasada la hora 14:00 en las calles Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde, en el barrio Piedras Blancas .

Un funcionario policial de 23 años perteneciente a la Guardia Republicana circulaba en moto junto a dos amigos cuando tres delincuentes se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego, le robaron el celular, la billetera y otros documentos.

En el momento que el Policía y sus amigos fueron abordados, el efectivo se identificó y fue ahí que los rapiñeron efectuaron un disparo, repeliendo el ataque.

Los tres delincuentes se fueron corriendo del lugar y el Policía comunicó lo sucedido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica que reveló la escena.

Paralelamente a este hecho, un joven de 21 años y poseedor de un antecedente penal, ingresó herido al Hospital Pasteur; lo llevó su madre.

Esta persona dice que fue herido en la misma dirección donde rapiñaron al policía. Tiene una herida en el abdomen, una en el brazo y otra en la pierna; su estado es grave.

La Policía investiga si esta persona era uno de los asaltantes o era una persona que caminaba por la zona y resultó herido colateralmente.

Al momento se trabaja en base a testigos y cámaras de la zona para poder terminar qué fue lo que ocurrió.