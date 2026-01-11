RECIBÍ EL NEWSLETTER
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular en la zona de Piedras Blancas; investigan si joven herido está vinculado

El efectivo de la Guardia Republicana circulaba en moto con unos amigos cuando, en determinado momento, fue abordado por tres individuos que se llevaron celular, la billetera y documentos.

policía-rapiña-montevideo-domingo

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular este domingo pasada la hora 14:00 en las calles Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde, en el barrio Piedras Blancas.

Un funcionario policial de 23 años perteneciente a la Guardia Republicana circulaba en moto junto a dos amigos cuando tres delincuentes se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego, le robaron el celular, la billetera y otros documentos.

En el momento que el Policía y sus amigos fueron abordados, el efectivo se identificó y fue ahí que los rapiñeron efectuaron un disparo, repeliendo el ataque.

buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehiculo y se dieron a la fuga
Seguí leyendo

Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga

Los tres delincuentes se fueron corriendo del lugar y el Policía comunicó lo sucedido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica que reveló la escena.

Paralelamente a este hecho, un joven de 21 años y poseedor de un antecedente penal, ingresó herido al Hospital Pasteur; lo llevó su madre.

Esta persona dice que fue herido en la misma dirección donde rapiñaron al policía. Tiene una herida en el abdomen, una en el brazo y otra en la pierna; su estado es grave.

La Policía investiga si esta persona era uno de los asaltantes o era una persona que caminaba por la zona y resultó herido colateralmente.

Al momento se trabaja en base a testigos y cámaras de la zona para poder terminar qué fue lo que ocurrió.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros
EN EL PRADO

El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34

Te puede interesar

Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica
MONTEVIDEO

Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica
Delincuentes rapiñaron a un policía de particular en la zona de Piedras Blancas; investigan si joven herido en el mismo lugar está vinculado
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular en la zona de Piedras Blancas; investigan si joven herido en el mismo lugar está vinculado
UTE continúa trabajando en el restablecimiento del servicio tras el ciclón extratropical: al momento hay más de 6.000 clientes sin luz
ACTUALIZACIÓN

UTE continúa trabajando en el restablecimiento del servicio tras el ciclón extratropical: al momento hay más de 6.000 clientes sin luz

Dejá tu comentario