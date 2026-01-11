RECIBÍ EL NEWSLETTER
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado

El efectivo de la Guardia Republicana circulaba en moto con unos amigos cuando, en determinado momento, fue abordado por tres individuos que se llevaron celular, la billetera y documentos.

policía-rapiña-montevideo-domingo

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular este domingo pasada la hora 14:00 en las calles Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde, en el barrio Piedras Blancas.

Un funcionario policial de 23 años perteneciente a la Guardia Republicana circulaba en moto junto a dos amigos cuando tres delincuentes se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego, le robaron el celular, la billetera y otros documentos.

En el momento que el Policía y sus amigos fueron abordados, el efectivo se identificó y fue ahí que los rapiñeron efectuaron un disparo, repeliendo el ataque.

buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehiculo y se dieron a la fuga
Seguí leyendo

Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga

Los tres delincuentes se fueron corriendo del lugar y el Policía comunicó lo sucedido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica que reveló la escena.

Paralelamente a este hecho, un joven de 21 años y poseedor de un antecedente penal, ingresó herido al Hospital Pasteur; lo llevó su madre.

Esta persona dice que fue herido en la misma dirección donde rapiñaron al policía. Tiene una herida en el abdomen, una en el brazo y otra en la pierna; su estado es grave.

La Policía investiga si esta persona era uno de los asaltantes o era una persona que caminaba por la zona y resultó herido colateralmente.

Al momento se trabaja en base a testigos y cámaras de la zona para poder terminar qué fue lo que ocurrió.

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes
EN EL PRADO

El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos

Te puede interesar

Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica video
MONTEVIDEO

Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica
Balance tras el ciclón extratropical: vientos de 98 km/h en Punta del Este, 900 árboles caídos y 24 mil usuarios sin luz
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Balance tras el ciclón extratropical: vientos de 98 km/h en Punta del Este, 900 árboles caídos y 24 mil usuarios sin luz
Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado

Dejá tu comentario