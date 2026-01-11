Delincuentes rapiñaron a un policía de particular este domingo pasada la hora 14:00 en las calles Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde, en el barrio Piedras Blancas.
Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado
El efectivo de la Guardia Republicana circulaba en moto con unos amigos cuando, en determinado momento, fue abordado por tres individuos que se llevaron celular, la billetera y documentos.
Un funcionario policial de 23 años perteneciente a la Guardia Republicana circulaba en moto junto a dos amigos cuando tres delincuentes se le acercaron y, mediante amenaza con armas de fuego, le robaron el celular, la billetera y otros documentos.
En el momento que el Policía y sus amigos fueron abordados, el efectivo se identificó y fue ahí que los rapiñeron efectuaron un disparo, repeliendo el ataque.
Los tres delincuentes se fueron corriendo del lugar y el Policía comunicó lo sucedido.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica que reveló la escena.
Paralelamente a este hecho, un joven de 21 años y poseedor de un antecedente penal, ingresó herido al Hospital Pasteur; lo llevó su madre.
Esta persona dice que fue herido en la misma dirección donde rapiñaron al policía. Tiene una herida en el abdomen, una en el brazo y otra en la pierna; su estado es grave.
La Policía investiga si esta persona era uno de los asaltantes o era una persona que caminaba por la zona y resultó herido colateralmente.
Al momento se trabaja en base a testigos y cámaras de la zona para poder terminar qué fue lo que ocurrió.
