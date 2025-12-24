RECIBÍ EL NEWSLETTER
21 de setiembre y tomás diago

Delincuentes rapiñaron local de pagos en Punta Carretas: rociaron con nafta, amenazaron con armas y fugaron con dinero

La rapiña ocurrió en el local de pagos ubicado en 21 de Setiembre y Tomás Diago. Los delincuentes se llevaron 67 mil dólares en diferentes divisas.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Dos delincuentes armados y con pasamontañas rapiñaron a las nueve de la noche de este martes un local de pagos ubicado en 21 de Setiembre y Tomás Diago, en Punta Carretas. Tras amenazar los empleados, fugaron con dinero. Los delincuentes se llevaron 67 mil dólares en diferentes divisas.

Los rapiñeros forzaron la puerta principal y fueron al mostrador donde se encontraba una de las empleadas. La amenazaron con un arma y rociaron con nafta el mostrador. La víctima entró en estado de pánico y les abrió la puerta de acceso al sector interno del local.

Allí los hombres lograron acceder a dinero y documentos, con los cuales escaparon, señala la información policial a la que accedió Subrayado. No hubo lesionados.

homicidio en cerro norte: le dispararon a un hombre en la via publica, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivio
Seguí leyendo

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió

La Policía observó por cámaras a las 21:02 a los delincuentes, mientras fugaban por 21 de Setiembre. Subieron a un auto blanco que se encontraba en el lugar.

Los efectivos incautaron un cargador de pistola y, por estas horas, analizan filmaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco
HASTA 20:45 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos

Te puede interesar

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió video
MONTEVIDEO

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Vacaciones del presidente

Orsi se tomará vacaciones desde este sábado: pidió autorización para salir del país por siete días
Foto: Subrayado. video
Kilómetro 3, capurro

Un peatón murió al ser atropellado por un ómnibus en los accesos a Montevideo

Dejá tu comentario