Delincuentes rapiñaron local de pagos en Punta Carretas: rociaron con nafta, amenazaron con armas y fugaron con dinero

Dos delincuentes armados y con pasamontañas rapiñaron a las nueve de la noche de este martes un local de pagos ubicado en 21 de Setiembre y Tomás Diago, en Punta Carretas. Tras amenazar los empleados, fugaron con dinero. Los delincuentes se llevaron 67 mil dólares en diferentes divisas.
Los rapiñeros forzaron la puerta principal y fueron al mostrador donde se encontraba una de las empleadas. La amenazaron con un arma y rociaron con nafta el mostrador. La víctima entró en estado de pánico y les abrió la puerta de acceso al sector interno del local.
Allí los hombres lograron acceder a dinero y documentos, con los cuales escaparon, señala la información policial a la que accedió Subrayado. No hubo lesionados.
La Policía observó por cámaras a las 21:02 a los delincuentes, mientras fugaban por 21 de Setiembre. Subieron a un auto blanco que se encontraba en el lugar.
Los efectivos incautaron un cargador de pistola y, por estas horas, analizan filmaciones.
