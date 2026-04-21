Asaltaron un depósito de camiones de productos lácteos en el barrio Conciliación. Golpearon a algunos de los trabajadores y se llevaron unos 200 mil pesos.
Delincuentes rapiñaron depósito de camiones: golpearon a trabajadores y se llevaron 200 mil pesos
Los asaltantes estaban en una camioneta blanca, con rostros con pasamontañas y efectuaron un disparo antes de retirarse.
Los delincuentes estaban en una camioneta blanca, con rostros cubiertos y al menos un arma larga.
Al retirarse efectuaron un disparo. Policía Científica trabajará en la escena.
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