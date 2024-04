Delincuentes en moto rapiñaron una panadería dos veces en un mes en Las Acacias

La propietaria de la panadería dijo a Subrayado que la Policía demoró en llegar entre 20 y 25 minutos y además no le tomaron la denuncia; le sugirieron que radicara la denuncia en la seccional. "Llegan en unos modos nada agradables", dijo. Según María, los efectivos no le preguntaron ni el color de la moto. "25 minutos para que demore un 911, es una vergüenza, no fui a la seccional", señaló.