Cinco delincuentes rapiñaron una carnicería ubicada en las inmediaciones de las calles Eduardo Pondal y Luis Moro, en el barrio Sayago.
Delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carnicería; se llevaron dinero, vinos y mercadería valuada en más de $ 80.000
Información a la que accedió Subrayado indica que golpearon a un empleado con la culata de un arma, quien fue diagnosticado con tres heridas cortantes en el cuero cabelludo.
Según lo manifestado por un empleado, los individuos ingresaron con cascos y, mediante amenazas con arma fuego, exigieron el dinero de la caja, pegándole un culatazo.
Lograron llevarse carne equivalente a $50.000, $10.000 en efectivo y vinos, lo cual asciende a un total de $80.000, dándose posteriormente a la fuga en tres birrodados.
Una unidad de emergencia médico móvil asistió a uno de los empleados quien fue diagnosticado “herido sin pérdida de conocimiento con tres heridas cortante en cuero cabelludo”.
La Policía analiza las cámaras de seguridad y huellas digitales y huellas de un calzado.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del Área de Investigaciones.
