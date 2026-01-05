Delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carnicería; se llevaron dinero, vinos y mercadería valuada en más de $ 80.000

Cinco delincuentes rapiñaron una carnicería ubicada en las inmediaciones de las calles Eduardo Pondal y Luis Moro, en el barrio Sayago .

Según lo manifestado por un empleado, los individuos ingresaron con cascos y, mediante amenazas con arma fuego, exigieron el dinero de la caja, pegándole un culatazo.

Lograron llevarse carne equivalente a $50.000, $10.000 en efectivo y vinos, lo cual asciende a un total de $80.000, dándose posteriormente a la fuga en tres birrodados.

Seguí leyendo Condenaron a tercera integrante de organización que estafó a anciana en $ 195.000, mediante el cuento del tío

Una unidad de emergencia médico móvil asistió a uno de los empleados quien fue diagnosticado “herido sin pérdida de conocimiento con tres heridas cortante en cuero cabelludo”.

La Policía analiza las cámaras de seguridad y huellas digitales y huellas de un calzado.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del Área de Investigaciones.