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PIEDRAS BLANCAS

Delincuentes golpearon a un hombre con culatazos y una llave inglesa para intentar robarle la moto

El hombre fue ingresado a la policlínica de Capitán Tula, donde permanece fuera de peligro.

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Un hombre fue golpeado a culatazos y con una llave francesa en un intento de rapiña en Piedras Blancas.

La víctima, de 27 años, estaba en la puerta de su casa cuando llegaron delincuentes armados con intenciones de robarle la moto y al no poder, lo golpearon.

Los familiares de la victima intervinieron y estos desistieron.

repartidor entregaba un pedido cuando un delincuente le tiro una bici delante y luego disparo
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Repartidor entregaba un pedido cuando un delincuente le tiró una bici delante y luego disparó

El hombre fue trasladado por sus familiares a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó con heridas, pero está fuera de peligro.

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