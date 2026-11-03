Un hombre fue golpeado a culatazos y con una llave francesa en un intento de rapiña en Piedras Blancas.
Delincuentes golpearon a un hombre con culatazos y una llave inglesa para intentar robarle la moto
El hombre fue ingresado a la policlínica de Capitán Tula, donde permanece fuera de peligro.
La víctima, de 27 años, estaba en la puerta de su casa cuando llegaron delincuentes armados con intenciones de robarle la moto y al no poder, lo golpearon.
Los familiares de la victima intervinieron y estos desistieron.
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El hombre fue trasladado por sus familiares a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó con heridas, pero está fuera de peligro.
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