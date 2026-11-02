Repartidor entregaba un pedido cuando un delincuente le tiró una bici delante y luego disparó

Un repartidor fue víctima de un intento de rapiña en el que le dispararon dos veces para llevarse su moto. No resultó herido y pudo huir del lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

"Cuando di la espalda, que estoy entrando a casa, se acerca un sujeto, en una bicicleta y la tira frente al repartidor. El repartidor intenta forcejear, él tumba la moto y escuché un impacto de bala. Luego, entro a casa, pero luego escucho que se ve que el repartidor intentó tirar algo para ahuyentar al ladrón y en ese momento se escucha otro disparo. Luego, se ve que alguien se acercó un auto, porque el ladrón salió corriendo y el repartidor como pudo levantó su moto y salió huyendo también", relató. El repartidor no fue herido.