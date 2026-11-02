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NO HUBO HERIDOS

Repartidor entregaba un pedido cuando un delincuente le tiró una bici delante y luego disparó

"El ladrón salió corriendo y el repartidor como pudo levantó su moto y salió huyendo también", relató un hombre que había hecho el pedido a la víctima.

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Un repartidor fue víctima de un intento de rapiña en el que le dispararon dos veces para llevarse su moto. No resultó herido y pudo huir del lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Ocurrió cuando entregaba un pedido en el barrio Nuevo París. El cliente que había realizado el pedido contó cómo ocurrió el hecho.

"Cuando di la espalda, que estoy entrando a casa, se acerca un sujeto, en una bicicleta y la tira frente al repartidor. El repartidor intenta forcejear, él tumba la moto y escuché un impacto de bala. Luego, entro a casa, pero luego escucho que se ve que el repartidor intentó tirar algo para ahuyentar al ladrón y en ese momento se escucha otro disparo. Luego, se ve que alguien se acercó un auto, porque el ladrón salió corriendo y el repartidor como pudo levantó su moto y salió huyendo también", relató. El repartidor no fue herido.

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