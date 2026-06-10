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Homicidio en plácido ellauri

Delincuentes dispararon contra dos jóvenes en moto y mataron a uno de ellos, que tenía 26 años

El homicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio montevideano Plácido Ellauri. Los delincuentes le dispararon a la víctima en el abdomen.

El homicidio ocurrió en Teniente Rinaldi y Trápani.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un joven de 26 años fue asesinado de un disparo en el abdomen cuando iba en moto junto a otro joven de 23. El homicidio ocurrió sobre la una de la madrugada de este miércoles en Teniente Rinaldi y Trápani, en el barrio Plácido Ellauri.

El joven que sobrevivió al ataque dijo a la Policía que varios hombres les dispararon varias veces, sin decirles nada, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

Un patrullero que estaba cerca del lugar acudió a la escena y trasladó de urgencia a la víctima hacia la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde murió. El fallecido tenía tres antecedentes penales, surge de la información policial.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.
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La investigación del crimen quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que fue a la policlínica y a la escena para recabar indicios. Allí también trabajaron efectivos de Científica, quienes incautaron un casquillo de bala.

Luego del ataque, policías de la Guardia Republicana detuvieron al ocupante de otra moto, un joven de 22 años, en Trápani y Quintela, a una cuadra del lugar del homicidio. Esta persona dijo que vio el ataque a tiros cuando circulaba como acompañante: el conductor llamó al 911 y se retiró del lugar. En tanto, él, condujo la moto hasta que fue registrado por los efectivos. Le incautaron una piedra de pasta base y quedó detenido, a disposición de la Brigada Departamental Antidrogas.

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