Delincuentes asaltaron una barraca de hierros en Peñarol

Fue sobre las 15 horas de este martes, en la barraca de hierros que se encuentra ubicada en el cruce de Corones Raíz y Carlos A. López. "Dos personas llegaron en una camioneta y me dijeron dame la plata o no ves más a la familia" dijo el dueño. Además agregó que les dio todo el dinero porque los delincuentes le dijeron "que estaba todo bien". "Pensé que me iban a dejar vivir por eso les di todo" añadió.

Los delincuentes se llevaron plata que el dueño de la barraca tenía tanto en el local como en su vehículo.

Los ladrones emprendieron la huida en la misma camioneta robada que llegaron, y posteriormente la dejaron abandonada en Paso de La Cruz y Carlos A López. Pese al operativo policial que se realizó en el lugar, los efectivos no pudieron capturar a los delincuentes.