Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102

Condenaron al delincuente de 22 años que fue detenido tras un intento de rapiña a la estación de servicio ubicada en Av. Garzón y ruta 102.

El joven va a la cárcel por 22 meses, luego de un proceso abreviado y de la imputación del delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.

Sigue internado y en estado grave el otro delincuente, que recibió un disparo en la cabeza por parte de un policía retirado que estaba en la estación. Hay una orden de detención para cuando sea dado de alta médica.

El asalto ocurrió este lunes, cerca de las seis de la mañana, en la estación de servicio de Colón. El delincuente condenado conducía la moto en la que llegaron al lugar y luego se fugó en este vehículo que luego descartó en un campo. La Policía llegó a él por información obtenida de la tobillera electrónica que tenía el otro rapiñero, que resultó herido.

