Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102

En el intento de rapiña resultó herido otro delincuente, que permanece grave y pesa una orden de detención para cuando reciba el alta médica.

delincuente-herido-en-intento-de-rapiña-estacion-de-servicio-camara-de-seguridad

Condenaron al delincuente de 22 años que fue detenido tras un intento de rapiña a la estación de servicio ubicada en Av. Garzón y ruta 102.

El joven va a la cárcel por 22 meses, luego de un proceso abreviado y de la imputación del delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.

Sigue internado y en estado grave el otro delincuente, que recibió un disparo en la cabeza por parte de un policía retirado que estaba en la estación. Hay una orden de detención para cuando sea dado de alta médica.

intento de rapina en estacion de servicio termino con un delincuente baleado por un policia de particular
Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular
