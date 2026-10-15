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TOMADORES DE GANADO

Caso Conexión Ganadera: "Les queda gusto a poco", dijo abogado de damnificados sobre penas de condenados

Juan Pablo Decia dijo que queda un sabor amargo, que las condenas son bastante livianas y que queda un sabor amargo.

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Según el abogado, algunos damnificados quedaron con un sabor amargo, les queda un gusto a poco porque las condenas suenan bastante livianas.

"Fueron condenados por reiterados delitos de apropiación indebida con penas que no superan los 12 meses de prisión en un caso y 16 meses de prisión en otro. Las dos condenas en régimen de libertad a prueba, pero que le permiten al fiscal reafirmar lo que es su teoría del caso", señaló.

caso conexion ganadera: justicia condeno a tres tomadores de ganado por apropiacion indebida
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Caso Conexión Ganadera: Justicia condenó a tres tomadores de ganado por apropiación indebida

Y añadió: "Todas las denuncias que hemos realizado los diferentes abogados en cuanto a que esto era una gran estafa, que Basso no compraba el ganado que debía comprar por contrato, que Basso prestaba plata con la plata de los inversores, que cobraba intereses y que muchos de estos tomadores lo que hacían para recibir es dinero (...) era firmarle contratos como que recibía ganado que, en gran medida nunca existió".

En cuanto a las penas, Decia dijo que la de apropiación indebida tiene un máxima de cuatro años y una mínima de tres meses y que habría que revisar las penas porque no es justo.

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