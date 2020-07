Delincuente vestido de policía robo una casa de préstamos

La policía busca al delincuente que robó el comercio en Paso de la Arena. Ocurrió este sábado sobre las 10 de la mañana, el ladrón vestido de policía entró a una casa de préstamos de la calle Luis Batlle Berres y Carlos Arocena.

Como se ve en las imágenes, saludó al guardia de seguridad y de inmediato lo apuntó con un arma, tomó su revolver y con una en cada mano, fue a la caja. Exigió el dinero, tomó una bolsa y se fue caminando, según se observa en las imágenes. En el lugar, había cuatro personas al momento del robo.

Ahora la policía intenta dar con con el paradero del delincuente, quien llevaba un gorro y un tapabocas, lo que dificulta la tarea a la hora de identificarlo; también se intentará aclarar si efectivamente era un policía quien cometió el delito, o si robó el traje para ejecutar el robo.

Por su parte, el jefe de Policía Erode Ruíz dijo que el autor de la rapiña aún no fue identificado pero todo indica que no se trata de un policía ya que no estaba correctamente uniformado.