en parque batlle

Delincuente robó en la casa de un vicepresidente del BROU: se llevó una computadora y otros objetos

El delincuente robó una computadora del banco que, según la víctima, solo contenía información personal y no de la institución.

Foto: FocoUy. El robo fue en la mañana de este miércoles en Parque Batlle.

Al menos un delincuente ingresó a robar en el domicilio del segundo vicepresidente del Banco República (BROU), Leandro Francolino, en Parque Batlle, Montevideo.

El ladrón se llevó con una computadora del banco que, según dijo la víctima a Subrayado, no tenía información sensible de la institución, sino contenido personal.

Ocurrió a las seis de la mañana de este miércoles. Francolino se encontraba durmiendo, en compañía de sus dos hijas menores de edad, cuando escuchó ruidos. Si bien al principio pensó que eran ellas, al levantarse observó a un hombre con tapabocas, escapando del lugar. No hubo heridos.

Además de la computadora, en la casa del jerarca faltaron también una Play 5, dos parlantes, tres botellas de whisky, varias tarjetas, una cédula de identidad y la propiedad y libreta de un vehículo.

En la vivienda el delincuente dejó un taper de helado y una botella de refresco, que fueron periciados por la Policía Científica para saber si allí hay huellas dactilares que permitan identificar al autor. En tanto, se observaron roturas en la puerta de la vivienda y en el portón de acceso desde la calle.

Temas de la nota

