A la cárcel dos delincuentes que agredieron y dejaron a un hombre atado en una ruta de Lavalleja

Dos hombres fueron enviados a prisión por haber agredido y dejado atado a otro en la ruta 14 de Lavalleja, a la altura del kilómetro 278.

El pasado miércoles, sobre las 7:25 de la mañana y cerca del poblado 19 de Junio, un productor rural encontró a un hombre atado en la ruta. Lo auxilió, dio aviso a la Policía y un rato después los implicados fueron detenidos cuando circulaban en auto en el departamento de Treinta y Tres.

Uno de los hombres, de 34 años, fue condenado por un delito de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales, en reiteración real con un delito de receptación especialmente agravado. La pena es de 22 meses de cárcel.

El otro, un brasileño cuya edad no fue informada por la Policía, fue condenado a 15 meses de prisión efectiva como autor penalmente responsable de un delito de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales.

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