Delincuente requerido por robo de autos en Punta del Este quedó detenido tras presentarse en la comisaría para hacer trámites

La Policía de Maldonado detuvo a un hombre en el marco de la Operación KARTIUS, en la que además, incautó vehículos y dinero.

El individuo estaba requerido y se presentó este sábado en Seccional Primera para realizar un trámite, quedando detenido.

Posteriormente, la Policía realizó un allanamiento en su domicilio e incautó elementos de interés para la investigación, así como un automóvil Volkswagen Gol, matrícula brasileña.

Seguí leyendo A prisión el delincuente que se ofreció para estacionar un auto, lo robó y fue perseguido en la rambla

El detenido declara este domingo.

El caso

El servicio de emergencias 911 recibió un llamado en la mañana del 23 de enero que daba cuenta del robo de un vehículo que se encontraba estacionado en el parking de un edificio ubicado en calle Patagonia, barrio Aidy Grill, de la ciudad de Punta del Este.

De inmediato concurrió personal policial y entrevistó a los damnificados quienes manifestaron que encontró la puerta de su apartamento abierta y el faltante de una consola Nintendo y de las llaves de su vehículo Audi Q3, color gris, matrícula paraguaya.

Otra mujer relató a los efectivos la misma situación, pero con el faltante de su billetera conteniendo la suma de USD 550 y las llaves de su vehículo Jeep Compass, también robado del estacionamiento del edificio; en el interior del vehículo se encontraban USD 9.000.

Ambos hurtos ocurrieron en horas de la noche, mientras las víctimas dormían.

La Policía montó un operativo y mediante visualizaciones de distintas cámaras de la zona y del departamento, recuperaron el vehículo Jeep en la Terminal de Punta del Este.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional II se hizo cargo de la investigación, trabajando conjuntamente con Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

Posteriormente, encontraron el vehículo marca Audi en la calle Barranca Abajo.