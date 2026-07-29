Delincuente rapiñó a un taxista en La Paloma y robó en una casa; intentó huir por el campo, fue perseguido y detenido

Un delincuente de 32 años rapiñó a un taxista en el balneario La Paloma, en Rocha. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes cuando el hombre le pidió al trabajador que lo llevara desde la terminal de ómnibus del balneario hasta el barrio Parque.

Al llegar a destino, el conductor fue amenazado con un objeto que simulaba ser un arma y le robó la recaudación, más de 2.000 pesos. El delincuente se bajó del vehículo y huyó corriendo hacia la zona rural.

Horas después del hecho, la Policía recibió la denuncia de que el hombre había ingresado a una vivienda rural por una ventana. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso intentó huir por el campo, pero fue detenido.

La Policía le incautó un cuchillo y otras pertenencias, incluidas las robadas en la vivienda, como joyas y moneda extranjera. El hombre, carece de antecedentes penales y estaba de paso por el balneario, dijo a Subrayado el vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, Gervacio Pereyra.

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