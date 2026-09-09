Delincuente rapiñó un comercio con un arma de fuego, robó una moto, pero chocó y murió

Un delincuente de 29 años murió en un siniestro luego de haber robado un comercio en las inmediaciones de avenida Artigas y Costanera, en Ciudad de la Costa.

El Centro de Comando Unificado recibió el aviso de que un hombre había ingresado a un local y que, mediante amenazas con un arma de fuego, se había llevado dinero.

Posteriormente, los efectivos ubicaron un arma de fuego que el individuo había dejado caer en la vía pública al intentar encender una moto en la zona de Magallanes y Gaboto, la cual fue entregada en una seccional por una persona que presenció el momento.

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La Policía constató además el hurto de otra moto en las inmediaciones y, minutos más tarde, tomó conocimiento de un siniestro de tránsito en la intersección de las avenidas José Pepe D'Elía y Juan Antonio Lavalleja, donde un auto y una moto hurtada habían chocado.

Un equipo médico constató el fallecimiento del conductor del birrodado, quien resultó ser el delincuente que había robado el comercio, mientras que el conductor del auto resultó ileso.

Policía Científica trabajó en la escena. Se analiza el arma de fuego y el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios para el esclarecimiento de lo sucedido.

La Jefatura de Policía de Canelones, a través del personal de la Seccional 27 de El Pinar y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa, se encuentra trabajando para aclarar el caso.