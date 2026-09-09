RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD DE LA COSTA

Delincuente rapiñó un comercio con un arma de fuego, robó una moto, pero chocó y murió

El individuo de 29 años se dio a la fuga tras la rapiña y dejó caer el arma cuando robó la moto en la que huyó. Posteriormente, protagonizó un siniestro de tránsito con un auto y falleció en el lugar.

moto-accidente-choque-generico

Un delincuente de 29 años murió en un siniestro luego de haber robado un comercio en las inmediaciones de avenida Artigas y Costanera, en Ciudad de la Costa.

El Centro de Comando Unificado recibió el aviso de que un hombre había ingresado a un local y que, mediante amenazas con un arma de fuego, se había llevado dinero.

Posteriormente, los efectivos ubicaron un arma de fuego que el individuo había dejado caer en la vía pública al intentar encender una moto en la zona de Magallanes y Gaboto, la cual fue entregada en una seccional por una persona que presenció el momento.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al delincuente en Casavalle.
Seguí leyendo

Casi cuatro años de prisión para un delincuente que fue perseguido en Casavalle y le incautaron un arma de la Policía

La Policía constató además el hurto de otra moto en las inmediaciones y, minutos más tarde, tomó conocimiento de un siniestro de tránsito en la intersección de las avenidas José Pepe D'Elía y Juan Antonio Lavalleja, donde un auto y una moto hurtada habían chocado.

Un equipo médico constató el fallecimiento del conductor del birrodado, quien resultó ser el delincuente que había robado el comercio, mientras que el conductor del auto resultó ileso.

Policía Científica trabajó en la escena. Se analiza el arma de fuego y el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios para el esclarecimiento de lo sucedido.

La Jefatura de Policía de Canelones, a través del personal de la Seccional 27 de El Pinar y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa, se encuentra trabajando para aclarar el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
parque batlle

Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años
IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPABLE

Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
INVERSIÓN PRIVADA

Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares
operación zama

Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos

Te puede interesar

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos video
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
Desarticulan organización que plantaba marihuana en campo de Rivera; incautan 355 plantas y hay tres detenidos video
OPERACIÓN MANANTIAL

Desarticulan organización que plantaba marihuana en campo de Rivera; incautan 355 plantas y hay tres detenidos
Peñarol fue sancionado por incidentes del clásico: quita de 1 punto, 150 UR, 4 partidos a puertas cerradas en el CDS y 4 sin hinchas en otra cancha
Comisión Disciplinaria de la AUF

Peñarol fue sancionado por incidentes del clásico: quita de 1 punto, 150 UR, 4 partidos a puertas cerradas en el CDS y 4 sin hinchas en otra cancha

Dejá tu comentario