Delincuente rapiñó comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía

Un hombre rapiñó un local en las últimas horas mediante amenazas con un trozo de hierro punzante. El hecho ocurrió en las calles Colón y Solís, en el barrio Cien Manzanas, de la ciudad de Salto.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que el individuo, que venía siendo buscado por la Policía, amenazó al dueño del comercio y a los clientes. Un colaborador del local intentó detener al delincuente, pero también fue amenazado.

El rapiñero se dio a la fuga con algunos objetos hurtados. A las pocas cuadras, los efectivos policiales lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

No hubo personas lesionadas.

Temas de la nota delincuente

rapiña

Salto