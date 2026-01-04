Un hombre rapiñó un local en las últimas horas mediante amenazas con un trozo de hierro punzante. El hecho ocurrió en las calles Colón y Solís, en el barrio Cien Manzanas, de la ciudad de Salto.
Delincuente rapiñó comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía
El individuo amenazó al propietario del local y a los clientes. Logró darse a la fuga con objetos hurtados, pero fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que el individuo, que venía siendo buscado por la Policía, amenazó al dueño del comercio y a los clientes. Un colaborador del local intentó detener al delincuente, pero también fue amenazado.
El rapiñero se dio a la fuga con algunos objetos hurtados. A las pocas cuadras, los efectivos policiales lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.
No hubo personas lesionadas.
