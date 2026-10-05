Registran varios casos de robo de cables a viviendas de la ciudad de Salto en los últimos días. La Policía trabaja para detener a los involucrados.
Delincuente quedó registrado robando cables de un aire acondicionado y números de puerta de bronce en Salto
En los últimos días se han registrado varios robos de esta modalidad en la ciudad litoraleña. Un video muestra uno de los casos.
Los delincuentes roban buscando cobre. Uno de los últimos episodios ocurrió en una casa del centro de la ciudad de Salto. Allí, un sujeto se robó los cables del aire acondicionado de la casa, además de los números de puerta que estaban amurados.
En dos videos que registran a este delincuente, se observa que el hombre concurre a la misma casa en dos oportunidades, para lograr el robo.
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Hasta el momento no hay detenidos.
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