TACUAREMBÓ

Delincuente le robó el celular a niño de 6 años y fue condenado a 15 meses de prisión; el momento quedó registrado

"No soy de hacer este tipo de publicación. Pero hoy lo hago con una impotencia enorme, porque le tocó a mí hijo de 6 años", contó el padre que difundió un video del robo.

Delincuente le robó el celular a un niño de seis años.&nbsp;

Delincuente le robó el celular a un niño de seis años. 

Condenaron a un hombre que le robó el celular a un niño de seis años en Tacuarembó. La condena es por 15 meses de cárcel, por hurto agravado.

El hombre, que fue detenido y liberado el domingo, porque el juez entendió que el procedimiento no fue el adecuado, que "no había una hipótesis de flagrancia en la detención". Volvió a ser detenido por orden de la fiscal Angela Bhonke y la condena se obtuvo por proceso abreviado, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

"No soy de hacer este tipo de publicación. Pero hoy lo hago con una impotencia enorme, porque le tocó a mí hijo de 6 años", señaló el padre del niño en redes sociales, junto con un video en el que se ve el momento del robo, y relató que el delincuente le preguntó al niño la hora, y "le quitó el celular de la mano".

