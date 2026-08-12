El delincuente, que ingresó armado con un cuchillo y robó en un residencial de adultos mayores en Colón, fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel.
Delincuente fue condenado por el robo de una cartera con $200.000 y USD 1.000 y una moto en un residencial
El hecho ocurrió el jueves 6 en la residencia de Eduardo Raíz casi avenida Lezica. El trabajo de Investigaciones de Zona IV logró identificar al rapiñero y recuperar la moto robada.
El jueves 6, el ladrón llegó a la residencia, ubicada en Eduardo Raíz casi avenida Lezica, amenazó con el arma a las personas que estaban en el lugar y le robó la cartera a la dueña con 200.000 pesos y 1.000 dólares, juegos de llaves y la moto eléctrica de una funcionaria del hogar.
El trabajo de personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo logró identificar al responsable de la rapiña y recuperar la moto robada.
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En tanto, el delincuente fue sometido a la Justicia Penal que dispuso su condena a cuatro años y medio de prisión por rapiña especialmente agravada.
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