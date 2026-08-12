Buscan a joven requerido por el homicidio de un hombre hallado muerto con un disparo junto a un contenedor

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez, requerido por el homicidio de un hombre de 39 años con antecedentes penales por rapiña, hurto, receptación y drogas, hallado muerto con un disparo en la espalda al lado de un contenedor de residuos en la mañana del 25 de julio en la zona de la Costanera de San Carlos, en Maldonado.