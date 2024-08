Delincuente baleó a un taxista en un intento de robo en Jardines del Hipódromo

El trabajador recuperó el celular pero resultó baleado en un brazo. Desde el sindicato del taxi señalaron a Subrayado que se encuentra internado luego de haber sido operado, y que está fuera de peligro.

El caso es investigado como intento de hurto con lesiones personales; en este caso, de forma primaria, no se configura intento de rapiña porque el delincuente no lo amenazó con el arma para robarle el celular, sino que disparó para lograr huir, cuando el taxista se trabó en lucha con él.

Lo mismo había ocurrido la semana pasada, cuando delincuentes ingresaron a robar a un local de comidas de Parque Rodó; en la huida, le dispararon al comerciante, que había querido detenerlos. No lo amenazaron dentro del local con el arma de fuego, sino que le dispararon luego para lograr escapar. Sin embargo, cada episodio es evaluado luego por el fiscal del caso y el juez; en ese caso, el delincuente fue condenado por intento de rapiña.

Sindicato denuncia ocultamiento de información.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) indicó en un comunicado que se comunicó con el trabajador herido y se puso a disposición, al igual que con su familia.

En el escrito, señaló: "Denunciamos la actitud anti-obrera de Radio Taxi 141 que en todo momento ocultó la existencia del hecho a diferentes trabajadores y trabajadoras que solicitaron información, como también a nuestra comisión de seguridad poniendo por encima de nuestro bienestar el dinero y la producción. Nuestro Sindicato llega a la información a través del Ministerio del Interior luego de varias horas de trabajo militante".

Y agregó: "Es insostenible que no se informen estas situaciones. Es inaceptable que las empresas escondan información que puede salvar vidas. En las próximas horas estaremos solicitando instancias con diferentes autoridades para revertir esta situación, de no conformar los resultados no dudaremos en convocar nuestros ámbitos y evaluar acciones".