Tres hombres fueron baleados en Jardines del Hipódromo, uno de ellos está internado grave

Tres hombres de 21, 26 y 28 años fueron baleados a las ocho de la noche de este miércoles cuando se encontraban en Lutecia y Tesino en Jardines del Hipódromo. El mayor de ellos se encuentra grave, al tiempo que los dos más jóvenes no quisieron hacer la denuncia.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, el joven de 26 años llegó por sus propios medios a la policlínica de Malinas, ubicada en el barrio, a cuatro cuadras de donde ocurrieron los disparos.

Enseguida, un patrullero llegó a la policlínica desde la misma ubicación con dos heridos más: un hermano del primero, de 28 años, y un joven de 21.

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El joven de 26 recibió heridas de bala en ambas piernas y en la mano derecha.

El de 21 años sufrió una herida en el glúteo y se encontraba estable.

Y el de 28 años recibió múltiples heridas en los brazos y una fractura en el brazo izquierdo; fue derivado en grave estado al Hospital Pasteur.

Los dos primeros no quisieron hacer la denuncia, señaló la Policía. Mientras que no se pudo entrevistar con el herido grave, debido a su estado delicado.

En la escena del ataque a tiros la Policía solo observó manchas de Sangre. La Fiscalía ordenó que la Policía Científica trabajara en el lugar. También ordenó tomarle declaración a la tercera víctima cuando mejore. Los investigadores analizan cámaras de la zona.