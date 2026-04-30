RECIBÍ EL NEWSLETTER
ataque a tiros

Tres hombres fueron baleados en Jardines del Hipódromo, uno de ellos está internado grave

Los heridos tienen 21, 26 y 28 años, y dos de ellos son hermanos.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo, Montevideo.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo, Montevideo.

Tres hombres de 21, 26 y 28 años fueron baleados a las ocho de la noche de este miércoles cuando se encontraban en Lutecia y Tesino en Jardines del Hipódromo. El mayor de ellos se encuentra grave, al tiempo que los dos más jóvenes no quisieron hacer la denuncia.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, el joven de 26 años llegó por sus propios medios a la policlínica de Malinas, ubicada en el barrio, a cuatro cuadras de donde ocurrieron los disparos.

Enseguida, un patrullero llegó a la policlínica desde la misma ubicación con dos heridos más: un hermano del primero, de 28 años, y un joven de 21.

Foto cedida a Subrayado. Auto recuperado, también en Manga.
Seguí leyendo

Rapiña armada contra trabajadores de la salud en Manga: "Se bajan o los mato"

El joven de 26 recibió heridas de bala en ambas piernas y en la mano derecha.

El de 21 años sufrió una herida en el glúteo y se encontraba estable.

Y el de 28 años recibió múltiples heridas en los brazos y una fractura en el brazo izquierdo; fue derivado en grave estado al Hospital Pasteur.

Los dos primeros no quisieron hacer la denuncia, señaló la Policía. Mientras que no se pudo entrevistar con el herido grave, debido a su estado delicado.

En la escena del ataque a tiros la Policía solo observó manchas de Sangre. La Fiscalía ordenó que la Policía Científica trabajara en el lugar. También ordenó tomarle declaración a la tercera víctima cuando mejore. Los investigadores analizan cámaras de la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
flor de maroñas

Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
MONTEVIDEO

Rapiñó una ferretería y mató a un cliente en 2014: fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco

Te puede interesar

Video cedido a Subrayado muestra que el ómnibus avanza mientras peatones tenían habilitado el cruce. video
flor de maroñas

Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
Un trabajador murió en Nuevo París: una columna le cayó arriba luego de que un camión pasó y enganchó los cables video
María Orticochea y Yugoeslavia

Un trabajador murió en Nuevo París: una columna le cayó arriba luego de que un camión pasó y enganchó los cables
Gobierno anuncia hoy el aumento de los combustibles que regirá en mayo
NAFTA, GASOIL y SUPERGÁS

Gobierno anuncia hoy el aumento de los combustibles que regirá en mayo

Dejá tu comentario