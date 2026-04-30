Tres hombres de 21, 26 y 28 años fueron baleados a las ocho de la noche de este miércoles cuando se encontraban en Lutecia y Tesino en Jardines del Hipódromo. El mayor de ellos se encuentra grave, al tiempo que los dos más jóvenes no quisieron hacer la denuncia.
Tres hombres fueron baleados en Jardines del Hipódromo, uno de ellos está internado grave
Los heridos tienen 21, 26 y 28 años, y dos de ellos son hermanos.
De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, el joven de 26 años llegó por sus propios medios a la policlínica de Malinas, ubicada en el barrio, a cuatro cuadras de donde ocurrieron los disparos.
Enseguida, un patrullero llegó a la policlínica desde la misma ubicación con dos heridos más: un hermano del primero, de 28 años, y un joven de 21.
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El joven de 26 recibió heridas de bala en ambas piernas y en la mano derecha.
El de 21 años sufrió una herida en el glúteo y se encontraba estable.
Y el de 28 años recibió múltiples heridas en los brazos y una fractura en el brazo izquierdo; fue derivado en grave estado al Hospital Pasteur.
Los dos primeros no quisieron hacer la denuncia, señaló la Policía. Mientras que no se pudo entrevistar con el herido grave, debido a su estado delicado.
En la escena del ataque a tiros la Policía solo observó manchas de Sangre. La Fiscalía ordenó que la Policía Científica trabajara en el lugar. También ordenó tomarle declaración a la tercera víctima cuando mejore. Los investigadores analizan cámaras de la zona.
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