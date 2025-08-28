RECIBÍ EL NEWSLETTER
al norte de colón

Delincuente baleó a un repartidor en un intento de rapiña en el barrio Abayubá

El repartidor ingresó corriendo a una vivienda porque lo perseguía el rapiñero, quien le disparó en la pierna izquierda al no poder alcanzarlo.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Ocurrió sobre las 16:00 horas en Ugambia esquina Corace. Un delincuente intentó asaltarlo y, ante la amenaza, el trabajador salió corriendo e ingresó en el predio de una vivienda. Al no poder alcanzarlo, el rapiñero le disparó en la pierna izquierda, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La dueña de la casa observó lo ocurrido, al igual que otro testigo que trasladó al herido en su vehículo hasta el hospital de Las Piedras. Allí recibió la primera asistencia y luego fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE), donde permanece internado estable.

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.
Seguí leyendo

Accidente de tránsito múltiple en Parque Batlle: una camioneta se cruzó de senda en Luis A. de Herrera

El rapiñero escapó sin llevarse nada y continúa prófugo. Los investigadores cuentan con imágenes de una cámara de videovigilancia del lugar que registró lo ocurrido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
PARO DE 24 HORAS

Usuaria agredió a personal en Saint Bois y sindicato resolvió parar: "Que estas situaciones no se vuelvan cotidianas"
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
EXHIBIRÁN FUSCA Y BICICLETA DE MUJICA

"Es vivir al lado de un cráter"; Topolansky contó emocionada cómo es vivir sin Mujica y cómo piensa mostrar su legado
TARIFAS PARA SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona

Te puede interesar

Blancos y colorados criticaron a Martín Vallcorba, subsecretario de Economía. Foto: FocoUy video
LO QUE DIJO MARTÍN VALLCORBA

"Ganaron mintiendo", y "mintieron para conseguir votos", la reacción de blancos y colorados ante lo que dijo el dos de Economía
Orsi encabeza Consejo de Ministros este jueves 28 de agosto. Foto: Presidencia.
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi y ministros terminan de definir el presupuesto, con 140 millones de dólares de aumento en el gasto
Casi 4 de cada 10 niños fueron sometidos a algún método violento de disciplina en el último mes
DATOS OFICIALES

Casi 4 de cada 10 niños fueron sometidos a algún método violento de disciplina en el último mes

Dejá tu comentario