Delincuente baleó a un repartidor en un intento de rapiña en el barrio Abayubá

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un repartidor de una empresa de helados fue víctima de un intento de rapiña en la tarde de este miércoles en el barrio Abayubá, al norte de Colón –Montevideo–.

Ocurrió sobre las 16:00 horas en Ugambia esquina Corace. Un delincuente intentó asaltarlo y, ante la amenaza, el trabajador salió corriendo e ingresó en el predio de una vivienda. Al no poder alcanzarlo, el rapiñero le disparó en la pierna izquierda, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La dueña de la casa observó lo ocurrido, al igual que otro testigo que trasladó al herido en su vehículo hasta el hospital de Las Piedras. Allí recibió la primera asistencia y luego fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE), donde permanece internado estable.

El rapiñero escapó sin llevarse nada y continúa prófugo. Los investigadores cuentan con imágenes de una cámara de videovigilancia del lugar que registró lo ocurrido.