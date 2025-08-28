RECIBÍ EL NEWSLETTER
una mujer lesionada

Accidente de tránsito múltiple en Parque Batlle: una camioneta se cruzó de senda en Luis A. de Herrera

Hubo tres vehículos involucrados y una mujer sufrió una fractura en la pierna.

Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.

Una camioneta Citroen Berlingo circulaba por la avenida, desde Pocitos hacia La Blanqueada, cuando un Hyundai HB20 se le atravesó en su camino, queriendo tomar la avenida.

En consecuencia, la camioneta cruzó de senda y chocó a un tercer vehículo: un Chevrolet Celta. La conductora de ese auto sufrió fractura en una de sus piernas, supo Subrayado.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.
Seguí leyendo

Delincuente baleó a un repartidor en un intento de rapiña en el barrio Abayubá

Los otros conductores resultaron ilesos, o con golpes menores.

Luis Alberto de Herrera está cortada entre Talcahuano y Santiago Gadea.

Otro accidente en La Comercial.

En simultáneo, otro accidente de tránsito ocurrió en Juan José de Amézaga y Acevedo Díaz, La Comercial. Dos camionetas chocaron y una de ellas –Fiat Fiorino– terminó volcada. Según información primaria que manejan efectivos de la seccional 4ª, el conductor de la Ford Escort no respetó el cartel de Pare que tenía sobre Acevedo Díaz.

El conductor de la camioneta blanca, un joven, sufrió fractura en una mano pero se negó a recibir asistencia médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1961096809235054916&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
PARO DE 24 HORAS

Usuaria agredió a personal en Saint Bois y sindicato resolvió parar: "Que estas situaciones no se vuelvan cotidianas"
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
EXHIBIRÁN FUSCA Y BICICLETA DE MUJICA

"Es vivir al lado de un cráter"; Topolansky contó emocionada cómo es vivir sin Mujica y cómo piensa mostrar su legado
TARIFAS PARA SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona

Te puede interesar

Blancos y colorados criticaron a Martín Vallcorba, subsecretario de Economía. Foto: FocoUy video
LO QUE DIJO MARTÍN VALLCORBA

"Ganaron mintiendo", y "mintieron para conseguir votos", la reacción de blancos y colorados ante lo que dijo el dos de Economía
Orsi encabeza Consejo de Ministros este jueves 28 de agosto. Foto: Presidencia.
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi y ministros terminan de definir el presupuesto, con 140 millones de dólares de aumento en el gasto
Casi 4 de cada 10 niños fueron sometidos a algún método violento de disciplina en el último mes
DATOS OFICIALES

Casi 4 de cada 10 niños fueron sometidos a algún método violento de disciplina en el último mes

Dejá tu comentario