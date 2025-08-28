Accidente de tránsito múltiple en Parque Batlle: una camioneta se cruzó de senda en Luis A. de Herrera

Foto: Subrayado. Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.

Accidente en avenida Luis Alberto de Herrera a la altura de Parque Batlle.

Un accidente entre tres vehículos se produjo en el mediodía de este jueves en Luis Alberto de Herrera entre Talcahuano y Santiago Gadea, barrio Parque Batlle .

Una camioneta Citroen Berlingo circulaba por la avenida, desde Pocitos hacia La Blanqueada, cuando un Hyundai HB20 se le atravesó en su camino, queriendo tomar la avenida.

En consecuencia, la camioneta cruzó de senda y chocó a un tercer vehículo: un Chevrolet Celta. La conductora de ese auto sufrió fractura en una de sus piernas, supo Subrayado.

Los otros conductores resultaron ilesos, o con golpes menores.

Luis Alberto de Herrera está cortada entre Talcahuano y Santiago Gadea.

Otro accidente en La Comercial.

En simultáneo, otro accidente de tránsito ocurrió en Juan José de Amézaga y Acevedo Díaz, La Comercial. Dos camionetas chocaron y una de ellas –Fiat Fiorino– terminó volcada. Según información primaria que manejan efectivos de la seccional 4ª, el conductor de la Ford Escort no respetó el cartel de Pare que tenía sobre Acevedo Díaz.

El conductor de la camioneta blanca, un joven, sufrió fractura en una mano pero se negó a recibir asistencia médica.