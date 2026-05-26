Tres delincuentes coparon una vivienda: golpearon y maniataron a las víctimas

La Policía investiga el copamiento de una vivienda en la noche del lunes, cerca de la hora 22, en Camino General Escuela Basilio Muñoz esquina Camino Manuel María Flores, frente a la cárcel ex Comcar.

Según la información policial primaria a la que accedió Subrayado, un llamado al 9.1.1 alertó de varias personas golpeadas y maniatadas en el lugar.

Cuando los policías llegaron al lugar se entrevistaron con las víctimas, quienes contaron que tres delincuentes entraron de forma violenta, los golpearon y ataron.

Según estos testimonios, buscaban un cajero que antes funcionaba en el lugar. Al ver que ya no estaba se fueron del local dejándolos atados. Lograron salir y pedir ayuda.

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