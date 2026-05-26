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FRENTE AL EX COMCAR

Tres delincuentes coparon una vivienda: golpearon y maniataron a las víctimas

Los delincuentes llegaron en la noche del lunes a la vivienda, entraron por la fuerza y golpearon a las personas que estaban allí. Las dejaron maniatadas. Buscaban un cajero que ya no funciona en el lugar.

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La Policía investiga el copamiento de una vivienda en la noche del lunes, cerca de la hora 22, en Camino General Escuela Basilio Muñoz esquina Camino Manuel María Flores, frente a la cárcel ex Comcar.

Según la información policial primaria a la que accedió Subrayado, un llamado al 9.1.1 alertó de varias personas golpeadas y maniatadas en el lugar.

Cuando los policías llegaron al lugar se entrevistaron con las víctimas, quienes contaron que tres delincuentes entraron de forma violenta, los golpearon y ataron.

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Según estos testimonios, buscaban un cajero que antes funcionaba en el lugar. Al ver que ya no estaba se fueron del local dejándolos atados. Lograron salir y pedir ayuda.

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