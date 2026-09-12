Tres meses de prisión para hombre que dañó maquinaria municipal en Salto

Un joven fue imputado por la justicia penal de Salto luego de que dañara a pedradas una máquina de la Intendencia que se encontraba trabajando en la demolición de casas precarias en el barrio La amarilla, cuyas familias fueron realojadas por el Ministerio de vivienda.

Debido al realojo la comuna está recuperando los espacios que habían sido ocupados durante varios años.

Este trabajo que demandará varios días, implica que mucha maquinaria pesada de la Intendencia de Salto se encuentra trabajando en la zona, para demoler las viviendas construidas.

Seguí leyendo Un detenido con drogas en un ómnibus en Salto y cinco condenados en Florida tras operativo policial

Según informaron a Subrayado mientras un funcionario se encontraba realizando la tarea de demolición con una retroexcavadora, observó cómo dos jóvenes quisieron llevarse cables que pertenecían a una de las fincas, para extraer el cobre y venderlo.

El funcionario quiso impedirlo y los dos jóvenes comenzaron a apedrear la cabina de la retroexcavadora, rompiendo sus vidrios y generando daños en la estructura de la máquina.

La policía detuvo a los jóvenes y uno de ellos fue condenado a tres meses de prisión efectiva por daños causados a un bien municipal.